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next WAR

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Суета вокруг «Грифона»

Суета вокруг «Грифона»

Буквально недавно мы рассуждали о возможности «Грифона» оказаться в рядах ВСУ, и вот такие интересные известия: многоцелевой истребитель Saab «Gripen» модификации E, точнее, его первый серийный экземпляр, начал программу государственных испытаний.

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