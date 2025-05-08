Литва официально вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам

Литва денонсировала Оттавскую конвенцию о запрете на использование противопехотных мин. За соответствующее решение проголосовали 107 депутатов Сейма (парламента), воздержались –трое, никто не голосовал против.
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