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Газета.ру

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Владимир Путин дал старт отгрузке первой нефти по проекту "Восток Ойл"

Владимир Путин дал старт отгрузке первой нефти по проекту "Восток Ойл"

Президент России Владимир Путин дал стал вводу в эксплуатацию проекта «Восток Ойл», сообщает пресс-служба «Роснефти».

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