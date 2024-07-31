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РФ обогнала США и стала крупнейшим поставщиком СПГ в Европу

РФ обогнала США и стала крупнейшим поставщиком СПГ в Европу

Европа, похоже, никак не может избавиться от зависимости от российского сжиженного природного газа. Развитие событий показывает, насколько сложно Европейскому союзу отказаться от российских поставок, чтобы больше полагаться на других производителей.

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