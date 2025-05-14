Глава Большого театра Гергиев: спекулянты отняли больше половины прибыли театра

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Спекулянты, продающие билеты в театр, наживаются на искусстве. Так, Большой театр потерял более половины поступающих денег, заявил гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев.
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