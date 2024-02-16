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Троллейбусы в Купчино изменят маршруты из-за аварийных работ

Троллейбусы в Купчино изменят маршруты из-за аварийных работ

Маршруты движения троллейбусов во Фрунзенском районе Петербурга изменили из-за аварии на сетях. В связи с аварийными работами на коммуникационных сетях троллейбусное движение по проспекту Славы от Бухарестской до Будапештской улицы в Петербурге будет приостановлено с 11:00 16 февраля.

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