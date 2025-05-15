Каждый третий муниципалитет Югры завершил 2024 год с бюджетным дефицитом

Семь муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа завершили 2024 год с дефицитом бюджета. Об этом сообщила заместитель губернатора Вера Дюдина, выступая с отчетом на публичных слушаниях, посвященных исполнению бюджета ХМАО за прошлый год.
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