Каждый третий муниципалитет Югры завершил 2024 год с бюджетным дефицитом

Семь муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа завершили 2024 год с дефицитом бюджета. Об этом сообщила заместитель губернатора Вера Дюдина, выступая с отчетом на публичных слушаниях, посвященных исполнению бюджета ХМАО за прошлый год.