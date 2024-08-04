Пловчиха из США повторила рекорд Латыниной на Олимпиаде

Американка выиграла девятое золото Олимпиады.фото: olympics.com--> Американская пловчиха Кэти Ледеки выиграла девятое золото на Олимпиаде в Париже и повторила рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по количеству наград.
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