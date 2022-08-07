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НБА не объявляет календарь на сезон-2022/23 из-за возможных обменов звезд

НБА объявит календарь на следующий сезон не раньше 15 августа. По информации инсайдера НБА Марка Стейна, причиной задержки является наличие слухов о потенциальных обменах некоторых звездных игроков.

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