Полезный для сердца суп: не только насыщает, но и снижает холестерин

По-настоящему аппетитный суп может быть не только вкусным и насыщающим, но и полезным. Благодаря выверенному набору вполне доступных ингредиентов, такая похлебка будет способствовать снижению холестерина, а повторять ее захочется еще не раз.
По-настоящему аппетитный суп может быть не только вкусным и насыщающим, но и полезным. Благодаря выверенному набору вполне доступных ингредиентов, такая похлебка будет способствовать снижению холестерина, а повторять ее захочется еще не раз.
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