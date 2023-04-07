Steak Lovers

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Полезный для сердца суп: не только насыщает, но и снижает холестерин

Полезный для сердца суп: не только насыщает, но и снижает холестерин

По-настоящему аппетитный суп может быть не только вкусным и насыщающим, но и полезным. Благодаря выверенному набору вполне доступных ингредиентов, такая похлебка будет способствовать снижению холестерина, а повторять ее захочется еще не раз.

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