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Татар-информ

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«Не один на один со своей бедой»: в Казани открыли инклюзивный центр и бульвар

«Не один на один со своей бедой»: в Казани открыли инклюзивный центр и бульвар

Инклюзивный бульвар площадью 3,9 га в Казани на улице Серова и единственный в стране инклюзивный центр «Ярдэм» для незрячих и людей с инвалидностью открыл сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.

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