Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Силы ПВО ВС России сбили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью. «Около 14:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в министерстве.
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