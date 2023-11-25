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Риттер: Украина, «пожирая себя», обречена на поражение

Риттер: Украина, «пожирая себя», обречена на поражение

«Печальное» положение Украины состоит в том, что властям приходится привлекать к службе в украинской армии немолодых женщин и студентов, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в соцсети X.

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