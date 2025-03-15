Грузия будет добиваться от ICAO запрета российским самолетам летать в Абхазию

Грузинское агентство гражданской авиации объявило о намерении добиться от Международной организации гражданской авиации (ICAO) запрета на регулярные рейсы российских авиакомпаний в Сухумский аэропорт в Абхазии.
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