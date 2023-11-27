Владимирский театр драмы получил «Золотого витязя» на международном форуме

В Москве владимирских актёров драмтеатра наградили за верность традиции в русском театре.В воскресенье 26 ноября на XXI Международном театральном форуме "Золотой витязь" Владимирский академический театр драмы стал обладателем заветной статуэтки.
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