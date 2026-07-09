Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам 95 млн рублей. 🔹. золотом и наличкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
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Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам 95 млн рублей. 🔹. золотом и наличкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.