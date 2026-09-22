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Спорт Уик-Энд

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Вспоминает Татьяна Лебедева: «Химически» мы доказали невиновность - и меня начали шантажировать…

Вспоминает Татьяна Лебедева: «Химически» мы доказали невиновность - и меня начали шантажировать…

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева рассказала об инциденте с допинговым делом, раздутом по следам следующей Олимпиады.

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