Вспоминает Татьяна Лебедева: «Химически» мы доказали невиновность - и меня начали шантажировать…

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева рассказала об инциденте с допинговым делом, раздутом по следам следующей Олимпиады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Загрузка комментариев…