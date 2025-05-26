❗️🔊Итальянская пресса сообщает, что у Украины закончились зенитные ракеты-перехватчики Aster-30 для франко-итальянских систем ПВО SAMP/T.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️🔊Итальянская пресса сообщает, что у Украины закончились зенитные ракеты-перехватчики Aster-30 для франко-итальянских систем ПВО SAMP/T.