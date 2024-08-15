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К контролю над мигрантами подключат НКО? Что придумали в Госдуме

К контролю над мигрантами подключат НКО? Что придумали в Госдуме

В Государственной Думе появилась идея привлечь некоммерческие организации к контролю над миграционным законодательством.

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