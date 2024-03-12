РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр муравьев
    А ведь таких ещё по УДО отпускают. А тех кто принял на работу тоже посадить вместе с ним.Аниматор надругал...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, кругом дебилы за рулем.Лишил семью зараб...
  • Вячеслав Денисов
    Да, посадить подонка надо, однако, вместе с тем взыскать  средства на лечение, за ремонт машины, за упущенный заработ...Лишил семью зараб...

Средства ПВО уничтожили за ночь 25 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства ПВО уничтожили за ночь 25 беспилотников ВСУ над регионами России

РИА Новости/Максим Блинов Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Орловской и Тульской областями, сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх