Средства ПВО уничтожили за ночь 25 беспилотников ВСУ над регионами России

РИА Новости/Максим Блинов Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Орловской и Тульской областями, сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны России.