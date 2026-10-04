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Татар-информ

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В Татарстане ночью ожидаются заморозки до -3 градусов, мокрый снег и дождь

В Татарстане ночью ожидаются заморозки до -3 градусов, мокрый снег и дождь

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Завтра, 5 октября, в Татарстане прогнозируется ухудшение погодных условий.

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