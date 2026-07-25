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Новый главком ВСУ не мог справиться с алкоголизмом среди подчиненных

Новый главком ВСУ не мог справиться с алкоголизмом среди подчиненных

REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый в период руководства оперативно-стратегической группировкой "Хортица" не смог искоренить алкоголизм среди подчиненных.

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