Новый главком ВСУ не мог справиться с алкоголизмом среди подчиненных

REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый в период руководства оперативно-стратегической группировкой "Хортица" не смог искоренить алкоголизм среди подчиненных.
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