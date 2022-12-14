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Торгпред Логинов: Финляндия просчиталась в оценке последствий санкций для своей экономики

Торгпред Логинов: Финляндия просчиталась в оценке последствий санкций для своей экономики

Хельсинки не учел влияния антироссийских санкций на финскую экономику. Результатом ограничений станет возможное сокращение товарооборота с Россией в 2023 году до 4,5 млрд евро в условиях, когда в стране есть запрос на возобновление торговых отношений с Москвой, отметил в интервью РИА Новости торгпред России в Финляндии Антон Логинов.

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