Торгпред Логинов: Финляндия просчиталась в оценке последствий санкций для своей экономики

Хельсинки не учел влияния антироссийских санкций на финскую экономику. Результатом ограничений станет возможное сокращение товарооборота с Россией в 2023 году до 4,5 млрд евро в условиях, когда в стране есть запрос на возобновление торговых отношений с Москвой, отметил в интервью РИА Новости торгпред России в Финляндии Антон Логинов.