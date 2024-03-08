В Международный женский день, около 40 жен и матерей, надежно оберегающих тыл своих бойцов, приняли подарки и поздравления от главы Филоновского сельского поселения Ефремова А.
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В Международный женский день, около 40 жен и матерей, надежно оберегающих тыл своих бойцов, приняли подарки и поздравления от главы Филоновского сельского поселения Ефремова А.