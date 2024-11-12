ОДК впервые представила новейший авиационный двигатель пятого поколения

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представляет на выставке Airshow China 2024 новейшие разработки для самолетов, вертолетов и беспилотной авиации.
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