Sibkray.ru

219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Херсонский
    Светлая память Бойцу! Светлая память всем нашим парням, отдавшим свои жизни ради нашей Победы, ради нашей Отчизны, ра...Второй мобилизова...
  • ЧилиИвано
    Скрипит телега России а кремлёвские боты видимо надеются только на сарматно ядрёный потенциал. Вот действительно это ...Созданный новосиб...
  • Иван Злой
    глупая? в теле твоего ребёнка пусть забудут салфетку, он сдохнет, а ты скажи что все нормЗабыл салфетку в ...

Учитель «алкоголем спасал детей» – его метод проверит глава СКР и полиция

Учитель «алкоголем спасал детей» – его метод проверит глава СКР и полиция

В Черепаново Новосибирской области учитель, устроивший знаменитую вписку с вейпами, алкоголем и презервативами, рассказал, что первая бутылка шампанского сама свалилась школьникам на голову, и вообще, последствия неприятные, но не фатальные.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх