Учитель «алкоголем спасал детей» – его метод проверит глава СКР и полиция

В Черепаново Новосибирской области учитель, устроивший знаменитую вписку с вейпами, алкоголем и презервативами, рассказал, что первая бутылка шампанского сама свалилась школьникам на голову, и вообще, последствия неприятные, но не фатальные.
В Черепаново Новосибирской области учитель, устроивший знаменитую вписку с вейпами, алкоголем и презервативами, рассказал, что первая бутылка шампанского сама свалилась школьникам на голову, и вообще, последствия неприятные, но не фатальные.
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