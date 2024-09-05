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На Дальнем Востоке может появиться региональный самолет

На Дальнем Востоке может появиться региональный самолет

Владимир Путин в ходе ВЭФ заявил о необходимости создания регионального самолета на Дальнем Востоке. Также президент озвучил проблемы и перспективы развития авиаперелетов в ДФО, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на официальное интернет-представительство президента России kremlin.

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