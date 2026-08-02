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ГТРК Татарстан

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Пожарные Татарстана за сутки: 5 пожаров, 9 выездов на ДТП, ложных вызовов — 7

Подразделения Государственной противопожарной службы в Татарстане подвели итоги работы за 1 августа. За сутки пожарные реагировали на 5 возгораний: один случай зафиксирован в жилом секторе, ещё один — горение мусора.

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