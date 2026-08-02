Подразделения Государственной противопожарной службы в Татарстане подвели итоги работы за 1 августа. За сутки пожарные реагировали на 5 возгораний: один случай зафиксирован в жилом секторе, ещё один — горение мусора.
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