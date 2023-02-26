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Владимир Корнилов: 11-летний украинский мальчик хочет воевать

Владимир Корнилов: 11-летний украинский мальчик хочет воевать

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Сегодня главная история в Sunday Mirror — об 11-летнем украинском мальчике по имени Дмытро Красножоный из Тернопольской области.

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