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Лидер партии "Яблоко", но не Явлинский, посетил Уссурийск

Лидер партии "Яблоко", но не Явлинский, посетил Уссурийск

В ходе своего предвыборного турне в Уссурийск приезжал лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков (для тех, кто не знает, Явлинский покинул этот пост еще в 2008).

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