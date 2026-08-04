Экс-премьер Израиля пообещал создать госкомиссию по расследованию 7 октября

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил RTVI, что в случае возвращения во власть ограничит срок, в течение которого человек может возглавлять правительствоБывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в специальном интервью RTVI, что в случае возвращения во власть ограничит срок, в течение которого человек может возглавлять правительство.