Экс-премьер Израиля пообещал создать госкомиссию по расследованию 7 октября

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил RTVI, что в случае возвращения во власть ограничит срок, в течение которого человек может возглавлять правительствоБывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в специальном интервью RTVI, что в случае возвращения во власть ограничит срок, в течение которого человек может возглавлять правительство.
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