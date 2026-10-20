Магазин шоколада Jean Trogneux во французском Амьене, связанный с семьей супруги президента Брижит Макрон, во время беспорядков 17 октября охраняли более шести десятков полицейских.
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