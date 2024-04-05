В Австрии выразили несогласие с заявлениями Макрона по Украине

Канцлер Австрии заявил о необходимости избегать эскалации конфликта на Украине Канцлер Австрии Карл Нехаммер не согласен со всеми высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона насчет украинского конфликта.
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