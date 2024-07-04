Собянин: до конца года в Москве будет построено еще 10 объектов культуры

С начала года в столице было построено шесть зданий учреждений культуры. Среди них — четыре культурно-просветительских центра и новый музейный комплекс Третьяковской галереи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
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