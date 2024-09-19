Экономист описал судьбу рубля до конца года

Если базовые условия, которые сейчас существуют, не будут принципиально меняться, то, скорее всего, до конца 2024 года курс останется в коридоре от 88 до 95 рублей за доллар, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.