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Экономист описал судьбу рубля до конца года

Экономист описал судьбу рубля до конца года

Если базовые условия, которые сейчас существуют, не будут принципиально меняться, то, скорее всего, до конца 2024 года курс останется в коридоре от 88 до 95 рублей за доллар, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

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