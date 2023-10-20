Смоленщине вернут танцевальный зал «Молодость»

Ранее он находился в управлении дирекции парков города Смоленска. 19 октября на комиссии городского совета по законности, регламенту и этике депутаты поддержали вопрос о безвозмездной передаче из муниципальной в государственную собственность здание танцзала «Молодость», площадью 1452 квадратных метра, и земельный участок в 3143 квадратных метра под ним, по адресу улица Дзержинского, 18.