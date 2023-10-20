Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

59 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Завидно  ,  что  мошенники  хорошо  зарабатывают  на  лохах...Надо  и  мне  заработать  на  доверчивых  форумчанах  !...Жителей Смоленска...
  • Шеин Никита
    Когда возродите СМЕРШ?В Сети опубликова...
  • Сергей Лобачев
    "В Смоленск приехали ученые из России и Беларуси" - Это как??? Смоленск уже захватили???В Смоленск приеха...

Смоленщине вернут танцевальный зал «Молодость»

Смоленщине вернут танцевальный зал «Молодость»

Ранее он находился в управлении дирекции парков города Смоленска. 19 октября на комиссии городского совета по законности, регламенту и этике депутаты поддержали вопрос о безвозмездной передаче из муниципальной в государственную собственность здание танцзала «Молодость», площадью 1452 квадратных метра, и земельный участок в 3143 квадратных метра под ним, по адресу улица Дзержинского, 18.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх