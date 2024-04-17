Дуров рассказал о попытках Цукерберга скопировать его идеи

Интересная встреча, которая позабавила сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, произошла более 10 лет назад — тогда он встретился с нынешним руководителем корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом и его коллегами, чтобы рассказать о своих разработках, сообщил Дуров в интервью Такеру Карлсону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии