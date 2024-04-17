ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 868 подписчиков

Дуров рассказал о попытках Цукерберга скопировать его идеи

Дуров рассказал о попытках Цукерберга скопировать его идеи

Интересная встреча, которая позабавила сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, произошла более 10 лет назад — тогда он встретился с нынешним руководителем корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом и его коллегами, чтобы рассказать о своих разработках, сообщил Дуров в интервью Такеру Карлсону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх