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Ненахов о работе с немцами в «Локомотиве»: «Моральное состояние было на нуле, перестали верить в себя. А тренеры хихикали и говорили, что все наладится»

Ненахов о работе с немцами в «Локомотиве»: «Моральное состояние было на нуле, перестали верить в себя. А тренеры хихикали и говорили, что все наладится»

– Николич говорил: когда началась перестройка «Локомотива», футболисты были за него. Правда? – Даже я, не играя, был за него! Когда Марко убрали, возникло полное непонимание происходящего — казалось, что грядет тяжелое время.

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