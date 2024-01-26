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ВК Пресс

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Краснодар снова «утонул»: где в пятницу приходится вплавь в ледяной воде

Краснодар снова «утонул»: где в пятницу приходится вплавь в ледяной воде

В Краснодаре, как сообщили в мэрии города, работает водооткачивающая техника – дождь шел всю ночь. Работа ведется 20 машинами на восьми участках, где нет ливневки: на улицах Российская, Тенистая, имени Комарова, Бульвар Строителей.

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