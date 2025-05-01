Красиво отмазался: Корюн Кюрегян не пустил бойца в своё кафе и уволил сотрудников

АС

Анатолий Страшко

А , если призадуматься, зачем понадобилось владельцу кафе ограничивать количество посетителей? Да ещё так вызывающе. Что-то в этой статейке есть непонятное. Вот кто может предположить, почему владелец поступил так? И начали выпячивать, что он армянин. И посты пошли с оскорблением армян. А не умишко ли хохлобандеровца испражняется здесь. В наших городах много кафе, где владельцы и кавказцы и среднеазиаты. Я лично нигде не видел дискриминации по дресс коду. Последний раз был в Калининграде, например, из Петербурга. Уже много военных было. А кафе почти все во владении выходцев из наших бывших республик. Не встречал подобного. Читатели, и Вы Регина, будьте рассудительны.