Русский компас Фото: тг-канал "Readovka". Работники забегаловки в белых рубашечках боятся потерять рабочее место, пока воины в окопах защищают их жизни.
Красиво отмазался: Корюн Кюрегян не пустил бойца в своё кафе и уволил сотрудников
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
А , если призадуматься, зачем понадобилось владельцу кафе ограничивать количество посетителей? Да ещё так вызывающе. Что-то в этой статейке есть непонятное. Вот кто может предположить, почему владелец поступил так? И начали выпячивать, что он армянин. И посты пошли с оскорблением армян. А не умишко ли хохлобандеровца испражняется здесь. В наших городах много кафе, где владельцы и кавказцы и среднеазиаты. Я лично нигде не видел дискриминации по дресс коду. Последний раз был в Калининграде, например, из Петербурга. Уже много военных было. А кафе почти все во владении выходцев из наших бывших республик. Не встречал подобного. Читатели, и Вы Регина, будьте рассудительны.
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13 час.
вд
валерий двойнишников
А лучше чурку к арам на постоянное.
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12 час.
Петрович
Со всем семейством
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10 час.
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