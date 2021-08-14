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Первый камень военного храма ЦВО во имя святого Александра Невского заложили в Верхней Пышме

Первый камень военного храма ЦВО во имя святого Александра Невского заложили в Верхней Пышме

По решению Командующего ЦВО воинский храм во имя покровителя Сухопутных Войск Российской Федерации Святого Благоверного Великого князя Александра Невского будет построен из дерева и вписан в генеральный план парка «Патриот» как архитектурная доминанта.

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