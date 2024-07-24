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Экс-замглавы Минобороны Иванов отказался считать свои действия преступными

Экс-замглавы Минобороны Иванов отказался считать свои действия преступными

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в 1,185 миллиарда рублей, считает, что его действия не носили криминального характера и должны оцениваться как гражданско-правовые отношения.

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