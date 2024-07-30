В ГД призвали ужесточить наказание за фиктивную выдачу сертификатов мигрантам

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила ввести уголовную ответственность с возможностью лишения свободы вплоть до пяти лет за выдачу иностранным гражданам фиктивного сертификата о знании русского языка, истории и законодательства России.