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В ГД призвали ужесточить наказание за фиктивную выдачу сертификатов мигрантам

В ГД призвали ужесточить наказание за фиктивную выдачу сертификатов мигрантам

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила ввести уголовную ответственность с возможностью лишения свободы вплоть до пяти лет за выдачу иностранным гражданам фиктивного сертификата о знании русского языка, истории и законодательства России.

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