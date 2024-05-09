Китай увеличил закупки газа и нефти у России с начала года

В январе-апреле 2024 года Китай значительно увеличил закупки российского газа и нефти. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за это время страна закупила более чем 43 миллионов тонн газа и почти 182 миллиона тонн нефти.
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