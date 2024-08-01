Политика как он...
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Мэр Киева Кличко опроверг причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве

Мэр Киева Кличко опроверг причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко возложил вину на украинские власти за ситуацию вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что законодательно мэрия Киева бессильна в вопросе восстановления здания, которое представляет архитектурную ценность.

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