Мэр Киева Кличко опроверг причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко возложил вину на украинские власти за ситуацию вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что законодательно мэрия Киева бессильна в вопросе восстановления здания, которое представляет архитектурную ценность.
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