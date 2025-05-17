Прогноз погоды в Крыму на 17 мая В Симферополе +22 и небольшой дождь В Севастополе +21 и небольшой дождьВ Евпатории +17 и небольшой дождьВ Черноморском +16 и дождьВ Джанкое +21 и небольшой дождьВ Ялте +19 и облачно с прояснениямиВ Алуште +20 и небольшой дождьВ Керчи +20 и небольшой.