Тарасов предсказал победу Кудряшова в поединке с Родригесом

Блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов предсказал победу российского боксера Дмитрия Кудряшова в поединке с бразильским бойцом Фернандо Родригесом, который пройдет в рамках турнира по боксу суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".
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