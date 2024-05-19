Нас не догонят: сколько примерно танков в 2024 году имеет Россия? В рейтинге ни одной страны из Евросоюза. Давайте считать:

Фото для иллюстрации из открытых источников. Сегодня 1,2K прочитали На нашем канале мы раньше не рассматривали подобную тему, поэтому сегодня, я решил предоставить вам примерную статистику о количестве танков по всему миру на 2024 год.
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