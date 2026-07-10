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Регионы России

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В Брянске экс-инженер осуждён за халатность, приведшую к ослеплению школьника

В Брянске экс-инженер осуждён за халатность, приведшую к ослеплению школьника

Советский районный суд Брянска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главного инженера предприятия «Брянсккоммунэнерго», обвиняемого в халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью ребенка.

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