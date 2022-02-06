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Шавкат Рахмонов забрал бонус за лучшее выступление вечера

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов стал богаче на 50 000 долларов США, которые он заработал, получив бонус от UFC за лучшее выступление вечера! «Номад» нокаутировал Харриса в первом раунде! Этот бонус стал для него первым за время выступления в UFC!  Полное расписание выступлений Казахстана на Олимпиаде: начинаем могулом, заканчиваем лыжными гонками Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград «В казахстанских клубах не задумываются о болельщиках, потому что знают, что государство снова даст денег»: функционер о COVID, коммерции и изменениях в футболе.

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